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Samsun'da covid-19 testi yaptırırken bir anda öldü! Test sonucu...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da covid-19 testi yaptırırken bir anda öldü! Test sonucu...

SAMSUN'da iki çocuk babası bir kişi, korona testi için hastanede sürüntü verirken olduğu yere yığıldı ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahsın korona virüs testi pozitif çıktı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Gazi Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye giden 2 çocuk babası 37 yaşındaki İsmet Ş., korona virüs şüphesiyle test için sürüntü verirken birden olduğu yere düşüp kaldı. Hastanenin acil servisine kaldırılarak müdahale edilen İsmet Ş., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İsmet Ş.'nin korona virüs testi de pozitif çıktı. İsmet Ş.'nin kesin ölüm sebebinin tespiti için cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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