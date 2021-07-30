Manavgat yangınında çiftliği yanıp kül olan Tuğba Özay üzüntüden felç geçirdi
ANTALYA MANAVGAT yangınında eski manken Tuğba Özay'ın büyük çiftliği ve evleri yanarak kül oldu! Tuğba Özay'ın sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından hastaneden paylaştığı bilgilere göre felç geçirdiği öğrenildi.
Dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor. Yangının olduğu bölgede çiftliği bulunan eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar gördü. Özay sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Tuğba Özay sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.
İŞTE MANAVGAT'TAKİ ÇİFTLİĞİ YANAN TUĞBA ÖZAY'IN SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇIĞLIĞI İLE HAYKIRDIĞI O ANLAR
"Ben felç geçirdim arkadaşlar! Her yer yandı"
Tuğba Özay, bu çağrının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı.
Özay hastaneden görüntüsünü paylaşarak; "Ben felç geçirdim arkadaşlar. Her yer yandı, her şeyimiz çiftliğimiz, evimiz her şey... Dünden beri yalvarıyorum destek istiyorum. Ben felç geçirdim kollarım hiçbir yerim tutmuyor" diye konuştu.
Büyüyen yangının çiftliğine ulaştığını öğrenen Tuğba Özay, Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı.