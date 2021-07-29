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İngilizler diyor: Koronavirüs insanların çıkarttığı gazlardandan da bulaşabilir

İngilizler diyor: Koronavirüs insanların çıkarttığı gazlardandan da bulaşabilir

İNGİLTERE'de hükümet yetkilileri, ilginç bir iddia ortaya attı. Koronavirüsün, insan gazlarından da bulaşabileceği öne sürüldü. Avustralya'da yaşanan olay ise bu iddianın kanıtı olarak gösterildi.

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İngiltere merkezli The Telegraph gazetesine konuşan İngiliz hükümet yetkilileri, Avustralya'daki bir [tuvalet] hücresinden iki kişi arasında genomik bağlantılı bir izleme bağlantısının kanıtı da dahil olmak üzere, pek çok ülkede koronavirüsün insanların çıkardığı gazlardan da bulaşabileceğine dair 'güvenilir görünen bilgiler' edindiklerini söyledi.

Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü, konuya ilişkin bir bilgi sahibi olmadıklarını dile getirirken, hükümetin tüm bilimsel kanıtları incelemeye almaya devam ettiğini kaydetti.

Hindistan'daki bir üniversitenin Eylül 2020'de yaptığı araştırma, insanların çıkardığı gazın, bakterilerin yayılmasını mümkün kılabilecek mikro partikülleri taşıma eğilimi gösterdiğini ortaya koymuştu.

Alıntılanan bir Çin kaynaklı araştırmada ise, iç çamaşırının hastalıkların insan gazıyla yayılmasını önlemekte etkili bir korunma yöntemi olduğu belirtilmişti.

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