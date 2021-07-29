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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürcaner'in iddiası yalan çıktı yetkililer görüntüleri paylaştı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürcaner'in iddiası yalan çıktı yetkililer görüntüleri paylaştı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürcaner’in Niğde-Ankara Otobanı’ndan “kaçak geçtiği” iddiasıyla icralık olduğuna yönelik iddia haberlerin yalan olduğu görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı. Gürcüner'e ihlalli geçiş belgesi fişinin verildiği görüntüler paylaşıldı.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürcaner'in Niğde-Ankara Otobanı'ndan "kaçak geçtiği" iddiasıyla icralık olduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. 

Ömer Fethi Gürer'in, Ankara-Niğde Otoyolu'nu 18 Mart 2021 tarihinde kullandığı, geçiş ücreti bakiyesinin yetersiz olması nedeniyle ücretin tahsil edilemediği öğrenildi. 

İhlalli geçiş belgesi fişi verilmiş

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Ömer Fethi Gürer'in iddia edilenin aksine kendisine ihlalli Geçiş Belgesi fişi vererek, gerekli bilgilendirmeyi yaptığı bildirildi.

Cezasız ödemesi için tanınan sürede hesap 18 kez tarandı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Ömer Fethi Gürer'e iki defa maille bilgilendirme yapıldığı, Gürer'in Müşteri Hizmetleri'ne bir başvurusu olmadığı, ihlalli geçişlerin cezasız ödenebilmesi için tanınan sürede sistem tarafından hesabının 18 kez sorgulanmasına rağmen yeterli bakiye olmaması nedeniyle ücreti tahsil edilemediği öğrenildi. Ömer Fethi Gürer'in 49 gün sonra bakiye yüklemesi yaptığı öğrenildi.

49 gün sonra bakiye yüklemesi yaptı

Görüntüleriyle iddiaların yalan olduğu ortaya çıkarılırken yapılan açıklamada "CHP Mv. Sayın Ömer Fethi Gürer'in basında yer alan iddiaları incelenmiştir. Ankara-Niğde Otoyolu'nu 18.03.2021 tarihin de kullanmış olup geçiş ücreti bakiyesinin yetersiz olması nedeniyle tahsil edilememişti. İddia edilenin aksine kendisine ihlalli Geçiş Belgesi fişi verilerek, gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

Ayrıca iki defa maille bilgilendirme yapılmıştır. Müşteri Hizmetlerimize bir başvurusu olmayıp, ihlalli geçişlerin cezasız ödenebilmesi için tanınan sürede sistem tarafından hesabının 18 kez sorgulanmasına rağmen yeterli bakiye olmaması nedeniyle ücreti tahsil edilememiştir. Sn Gürer 49 gün sonra bakiye yüklemesi yapmıştır" denildi.

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