Mehmet Ceyhan oğluyla ilgili olay iddiaya fotoğrafla yanıt verdi! Aşı oldu mu ilaç şirketinde mi çalışıyor?

Mehmet Ceyhan'ın oğlunun aşı olmadığı, ilaç şirketinde çalıştığına dair aşı karşıtlarının yaydığı iddialara fotoğrafla yanıt geldi.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtları tarafından sosyal medyada yayılan oğlu Can’ın Kovid-19 aşısı olmadığı iddialarına tepki gösterdi.

Oğlunun aşı olurken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ceyhan, altına da şu notu düştü:

“Oğlum COVID sonrası 3. ayı dolduğu gün aşısını yaptırdı. Pfizer veya başka bir ilaç veya aşı şirketinde de çalışmadı ve çalışmıyor. İftiracılara duyurulur.” Prof. Dr. Ceyhan, oğlunun fotoğrafının üzerine de “‘Mehmet Ceyhan’ın oğlu aşı olmuyormuş’ tezinin sonu” diye yazdı.