BIST 1.382
DOLAR 8,51
EURO 10,12
ALTIN 496,58
HABER /  GÜNCEL

Mehmet Ceyhan oğluyla ilgili olay iddiaya fotoğrafla yanıt verdi! Aşı oldu mu ilaç şirketinde mi çalışıyor?

Mehmet Ceyhan oğluyla ilgili olay iddiaya fotoğrafla yanıt verdi! Aşı oldu mu ilaç şirketinde mi çalışıyor?

Mehmet Ceyhan'ın oğlunun aşı olmadığı, ilaç şirketinde çalıştığına dair aşı karşıtlarının yaydığı iddialara fotoğrafla yanıt geldi.

Abone ol

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtları tarafından sosyal medyada yayılan oğlu Can’ın Kovid-19 aşısı olmadığı iddialarına tepki gösterdi.

Oğlunun aşı olurken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ceyhan, altına da şu notu düştü:

“Oğlum COVID sonrası 3. ayı dolduğu gün aşısını yaptırdı. Pfizer veya başka bir ilaç veya aşı şirketinde de çalışmadı ve çalışmıyor. İftiracılara duyurulur.” Prof. Dr. Ceyhan, oğlunun fotoğrafının üzerine de “‘Mehmet Ceyhan’ın oğlu aşı olmuyormuş’ tezinin sonu” diye yazdı.

ÖNCEKİ HABERLER
12 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklanmıştı! Uşşaki Şeyhi'nin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
12 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklanmıştı! Uşşaki Şeyhi'nin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
2 yıllık sayısal bölüm üniversite taban puanları 2021
2 yıllık sayısal bölüm üniversite taban puanları 2021
Tunus'taki darbe sonrası ABD'den Tunus'a destek
Tunus'taki darbe sonrası ABD'den Tunus'a destek
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan açıklama: Yüksek oranda olacak
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan açıklama: Yüksek oranda olacak
İngilizler diyor: Koronavirüs insanların çıkarttığı gazlardandan da bulaşabilir
İngilizler diyor: Koronavirüs insanların çıkarttığı gazlardandan da bulaşabilir
Pfizer/BioNTech: 3'üncü doz aşı Delta mutasyonuna karşı korumayı güçlü şekilde artırıyor
Pfizer/BioNTech: 3'üncü doz aşı Delta mutasyonuna karşı korumayı güçlü şekilde artırıyor
Avustralya da aşı yaptırmayanlara kısıtlama uygulayacak! Yılbaşına kadar kapalı kalabilir
Avustralya da aşı yaptırmayanlara kısıtlama uygulayacak! Yılbaşına kadar kapalı kalabilir
Polislik taban puanları 2021 PMYO polislik taban-baraj puanları kaç
Polislik taban puanları 2021 PMYO polislik taban-baraj puanları kaç
Trabzonspor, Dorukhan Toköz'le anlaştı
Trabzonspor, Dorukhan Toköz'le anlaştı
Trabzonspor'dan bomba transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz ile anlaştı
Trabzonspor'dan bomba transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz ile anlaştı