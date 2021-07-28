BIST 1.366
DOLAR 8,56
EURO 10,13
ALTIN 495,59
HABER /  GÜNCEL

Ebrar Karakurt sevgilisi kimdir Ebrar Karakurt kaç yaşında aslen nereli?

Ebrar Karakurt sevgilisi kimdir Ebrar Karakurt kaç yaşında aslen nereli?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi gururlandırırken Filenin Sultanları'da merak konusu oldu. Peki 18 numaralı formayı giyen Ebrar Karakurt kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ebrar Karakurt'un sevgilisi var mı?

Abone ol

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanla devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımımız başarıları ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Filenin Sultanları olimpiyatlarda fırtınalar estirirken hayatları da merak konusu oldu. Peki 18 numaralı formayı giyen takımın hırslı oyuncusu Ebrar Karakurt kimdir, kiminle sevgili,  Ebrar Karakurt kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000'de dünyaya geldi. Türk voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96 metredir. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı.

VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan 2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

2019 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Türk Hava Yolları oyuncusudur.

ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı'ndan 300 milyon litre akaryakıtı piyasaya usulsüz sevk eden firmalara operasyon
Ticaret Bakanlığı'ndan 300 milyon litre akaryakıtı piyasaya usulsüz sevk eden firmalara operasyon
Trafiğe 6 ayda 607 bin 289 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe 6 ayda 607 bin 289 aracın kaydı yapıldı
Suudi Arabistan’dan Türkiye dahil kırmızı listedeki ülkelere seyahat yasağı
Suudi Arabistan’dan Türkiye dahil kırmızı listedeki ülkelere seyahat yasağı
Meryem Boz kimdir yaşı kaç Meryem Boz evli mi eşi kimdir?
Meryem Boz kimdir yaşı kaç Meryem Boz evli mi eşi kimdir?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Kilis'te aşı olanlara çekilişle bisiklet hediye edilecek
Kilis'te aşı olanlara çekilişle bisiklet hediye edilecek
28 Temmuz altın fiyatlarında son durum! Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
28 Temmuz altın fiyatlarında son durum! Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
Bitlis'te esnafı ziyaret eden Meral Akşener: Erdoğan da bakanları da herkes duyacak
Bitlis'te esnafı ziyaret eden Meral Akşener: Erdoğan da bakanları da herkes duyacak
Cansu Özbay kimdir aslen nereli nişanlısı Cem Erkul kimdir?
Cansu Özbay kimdir aslen nereli nişanlısı Cem Erkul kimdir?
Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalananlara "maske" cezası verildi
Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalananlara "maske" cezası verildi