Sörloth'un kız arkadaşından Fenerbahçeli taraftara yanıt

Alexander Sörloth'un sevgilisi Lena Selnes, Instagram'dan "Come to Fenerbahçe" yazan bir taraftara "Hayır" cevabı verdi. Bu yanıt, Trabzonspor taraftarları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu

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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes, sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı.

Instagram üzerinden "Come to Fenerbahçe" mesajlarının yağmuruna tutulan Selnes, bir taraftarın yolladığı mesaja, "Hayır" şeklinde cevap verdi. Bu yanıt, Trabzonspor taraftarları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alexander Sörloth için Trabzonspor'la kıyasıya bir yarış içerisine girdi. RB Leipzig'in Norveçli golcüyle ilgili vereceği kesin kararı bekleyen iki takım, oyuncunun menajerine istekli olduklarını iletti.