BIST 1.383
DOLAR 8,51
EURO 10,12
ALTIN 498,50
HABER /  SPOR

Sörloth'un kız arkadaşından Fenerbahçeli taraftara yanıt

Sörloth'un kız arkadaşından Fenerbahçeli taraftara yanıt

Alexander Sörloth'un sevgilisi Lena Selnes, Instagram'dan "Come to Fenerbahçe" yazan bir taraftara "Hayır" cevabı verdi. Bu yanıt, Trabzonspor taraftarları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu

Abone ol

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes, sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı.

Instagram üzerinden "Come to Fenerbahçe" mesajlarının yağmuruna tutulan Selnes, bir taraftarın yolladığı mesaja, "Hayır" şeklinde cevap verdi. Bu yanıt, Trabzonspor taraftarları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alexander Sörloth için Trabzonspor'la kıyasıya bir yarış içerisine girdi. RB Leipzig'in Norveçli golcüyle ilgili vereceği kesin kararı bekleyen iki takım, oyuncunun menajerine istekli olduklarını iletti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Dönmez yeni doğal gaz keşfi için sene sonunu işaret etti
Bakan Dönmez yeni doğal gaz keşfi için sene sonunu işaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nagehan Alçı'yı aradı: Kanıtlasınlar adımı değiştiririm
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nagehan Alçı'yı aradı: Kanıtlasınlar adımı değiştiririm
Yunanistan'dan AB'ye: Türkiye, göçmenleri kabul etmiyor
Yunanistan'dan AB'ye: Türkiye, göçmenleri kabul etmiyor
YKS'de kaç tercih hakkı var? YKS kontenjanlar kılavuzu güncellendi
YKS'de kaç tercih hakkı var? YKS kontenjanlar kılavuzu güncellendi
Ebrar Karakurt sevgilisi kimdir Ebrar Karakurt kaç yaşında aslen nereli?
Ebrar Karakurt sevgilisi kimdir Ebrar Karakurt kaç yaşında aslen nereli?
Tekirdağ'da 8 gün sonra acı haber geldi! Ölmeden önceki son sözleri bakın ne oldu
Tekirdağ'da 8 gün sonra acı haber geldi! Ölmeden önceki son sözleri bakın ne oldu
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürcaner'in iddiası yalan çıktı yetkililer görüntüleri paylaştı
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürcaner'in iddiası yalan çıktı yetkililer görüntüleri paylaştı
2 yıllık sözel bölümler 2021 hangisi üniversite taban yeni puanları
2 yıllık sözel bölümler 2021 hangisi üniversite taban yeni puanları
Adalet Bakanlığı duyurdu! Nöbetçi noterlik uygulaması tekrar başlıyor
Adalet Bakanlığı duyurdu! Nöbetçi noterlik uygulaması tekrar başlıyor
Mersin Silifke'de orman yangınına müdahale! Kara yolu kapatıldı, kamp alanları boşaltıldı
Mersin Silifke'de orman yangınına müdahale! Kara yolu kapatıldı, kamp alanları boşaltıldı