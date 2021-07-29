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Sakarya'da karı koca parçalanıp toprağa gömüldü! Vahşette yeni detaylar ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da karı koca parçalanıp toprağa gömüldü! Vahşette yeni detaylar ortaya çıktı

SAKARYA'da parçalanmış halde çöp poşetine konularak toprağa gömülen yabancı uyruklu karı kocanın öldürülmesi olayı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sakarya'da karı koca parçalanıp toprağa gömüldü! Vahşette yeni detaylar ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, 1 Temmuz Perşembe günü Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, arazide gezen köpekler kesik bir ayak buldu.

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Sakarya'da karı koca parçalanıp toprağa gömüldü! Vahşette yeni detaylar ortaya çıktı

Durumun ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toprağa gömülü şekilde çöp poşeti buldu. 

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Sakarya'da karı koca parçalanıp toprağa gömüldü! Vahşette yeni detaylar ortaya çıktı

Çöp poşetinin içerisinden parçalanmış halde iki kişinin cesedini buldu.

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Sakarya'da karı koca parçalanıp toprağa gömüldü! Vahşette yeni detaylar ortaya çıktı

Cesetlerin İran uyruklu 40 yaşındaki A.S. ile 39 yaşındaki M.Z.’ye ait olduğunu ve emlak işiyle uğraştıkları belirleyen ekipler konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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