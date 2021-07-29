Sakarya'da karı koca parçalanıp toprağa gömüldü! Vahşette yeni detaylar ortaya çıktı
SAKARYA'da parçalanmış halde çöp poşetine konularak toprağa gömülen yabancı uyruklu karı kocanın öldürülmesi olayı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Dehşete düşüren olay, 1 Temmuz Perşembe günü Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, arazide gezen köpekler kesik bir ayak buldu.
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Durumun ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toprağa gömülü şekilde çöp poşeti buldu.
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Çöp poşetinin içerisinden parçalanmış halde iki kişinin cesedini buldu.
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Cesetlerin İran uyruklu 40 yaşındaki A.S. ile 39 yaşındaki M.Z.’ye ait olduğunu ve emlak işiyle uğraştıkları belirleyen ekipler konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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