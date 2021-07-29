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Filenin Sultanları sonunu getiremedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Filenin Sultanları sonunu getiremedi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde A Milli Kadın Voleybol Takımımız B Grubu üçüncü maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Milli takım grubunda ikinci kez yenilirken ABD üçüncü galibiyetini elde etti.

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Oyuna kötü başlayan ve 10-5 geriye düşen A Milli Kadın Voleybol Takımımız Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla skoru 10-8'e getirdi. ABD'nin 20-18 olduğu anlarda basit hatalar yapan ve Thompson'ı savunamayan milliler ilk seti 25-19 yitirdi ve 1-0 geriye düştü.

Milli takım ikinci sette bloktaki iyi savunmasıyla başladı. Bloktan Zehra ile sayı çıkaran milliler, Hande ile servisten de sayı bularak 6-3 öne geçti. Bloktan sayı veren milli takım karşısında ABD, 9-8 üstünlük yakaladı. Rakibini kovalayan A Milli Takım, Meryem ve Zehra sayılar bulsa da Akinradewo'yı file önünde durduramayınca seti 25-20 kaybetti.

Maçın üçüncü setinde milliler, Meryem ve Hande ile oyuna tutunmaya çalıştı. Bu oyuncularla çaprazdan sayılar bulan milli takım, 12-7 üstünlük yakaladı. Hücumda etkili olan milli takım aynı şekilde sayılar bulmaya devam etti ve seti 25-17 kazandı.

Milliler, dördüncü sette de üstün bir oyun sergiledi. Zehra ile sayılar bularak oyuna başlayan Türkiye hücumda Meryem ve Eda ile etkili oldu ve 10-5'lik üstünlük yakaladı. Eda ile çaprazda iyi oynayan milli takım, 17-10 üstünlük yakaladı. Türkiye üst üste 5 sayı vermesine rağmen rakibine üstünlük şansı vermeyerek seti 25-20 aldı ve 2-0 geriden gelerek 2-2 eşitliği sağladı.

Final setine kötü başlayan milli takım 6-2 geriye düştü. File önünde iyi savunma yapan milliler yine geriden geldi ve 9-8 öne geçti. File üstünde Larsson ve Washington'u geçemeyen final setini 15-12 yitiren Türkiye karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

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