Muharrem İnce'den Afgan mültecilerle ilgili bomba ABD iddiası

Afgan göçmen dalgasıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "ABD Konsolosluğu Afganistan'da isim isim tespit ediyor, İran'la anlaşıyor, 3 bin km yolu geliyorlar Türkiye'ye giriyorlar." dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son günlerde alevlenen göçmen sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Burası yol geçen hanı değildir" diyen İnce, sokakta gördüğünüz her 10 kişiden 1'inin göçmen olduğunu söyledi. İnce, "Ülkede 7-8 milyon göçmen var. Böyle bir ülke yönetilemez" dedi.

Dikkat çeken bir iddiada bulunan İnce, Türkiye'ye giren Afgan göçmenleri ABD'nin belirlediğini öne sürdü.

İnce şöyle konuştu:

"ABD Konsolosluğu Afganistan'da isim isim tespit ediyor, İran'la anlaşıyor, 3 bin km yolu geliyorlar Türkiye'ye giriyorlar. Sınır zaten kevgiri dönmüş. Sonra bazı zekası eksik tipler, yok Suriyeliler olmazsa sanayi çökermiş, tarım çökermiş hikaye anlatıyorlar. Zaten tarımı, ekonomiyi siz çökerttiniz."