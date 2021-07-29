BIST 1.392
DOLAR 8,46
EURO 10,06
ALTIN 497,97
HABER /  GÜNCEL

Sağlıkçılarda istifa rüzgarı sürüyor İzmir'de 100 hekim daha görevi bıraktı

Sağlıkçılarda istifa rüzgarı sürüyor İzmir'de 100 hekim daha görevi bıraktı

Türk Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Barış Koçak, kentte 1 ayda 100 hekimin emeklilik veya istifa yolu ile görevinden ayrıldığını açıkladı.

Abone ol

Sağlık çalışanlarına yönelik istifa yasağının 1 Temmuz itibarıyla kalkmasının ardından pandemi döneminde ön cephede savaşan kahramanlardan da istifalar gelmeye başladı. Türk Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Barış Koçak, 1 aylık süre zarfında 100 hekimin emeklilik ve istifa nedeniyle görevinden ayrıldığını söyledi.

Koçak, “Bu kadar çabalamaya, bu kadar fedakarlığa rağmen saygı görüyor muyuz, hayır. Ana gerekçe budur. Artık bıkıp, ‘benden bu kadar’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Bu rakamların artmasını bekliyoruz

Koçak, “Zorlu bir süreçten geçtiler, pandeminin biraz hafiflenmesinin ardından yıllık izinlerini kullanan arkadaşlarımız oldu. Şuana kadar İzmir’de 100 tane hekim, istifa ve emeklilik gibi nedenlerden dolayı görevinden ayrıldığı duyumunu aldık. Ağustos ortasından itibaren bu rakamların daha artmasını bekliyoruz” diye konuştu.   

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya Manavgat yangınında son durum! Ölü sayısı arttı kötü haberler geliyor
Antalya Manavgat yangınında son durum! Ölü sayısı arttı kötü haberler geliyor
Muharrem İnce'den Afgan mültecilerle ilgili bomba ABD iddiası
Muharrem İnce'den Afgan mültecilerle ilgili bomba ABD iddiası
Türkiye ile AB'nin askeri işbirliğine Avusturya'dan ret
Türkiye ile AB'nin askeri işbirliğine Avusturya'dan ret
Bolu'da zincirleme kazada can pazarı! 4 araç birbirine girdi
Bolu'da zincirleme kazada can pazarı! 4 araç birbirine girdi
Samsun'da covid-19 testi yaptırırken bir anda öldü! Test sonucu...
Samsun'da covid-19 testi yaptırırken bir anda öldü! Test sonucu...
CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan gazetecilere zarf içerisinde 500 TL
CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan gazetecilere zarf içerisinde 500 TL
İstanbul'da okul servislerine zam geldi! Fiyatlar yüzde 15 artacak
İstanbul'da okul servislerine zam geldi! Fiyatlar yüzde 15 artacak
Şimdi de Bodrum yanıyor! Alevler 5 yıldızlı lüks otele sıçradı oteller boşaltılıyor
Şimdi de Bodrum yanıyor! Alevler 5 yıldızlı lüks otele sıçradı oteller boşaltılıyor
Bu kez Karaman'da yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Bu kez Karaman'da yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Muhittin Böcek konuştu! Yangın sabotaj mı yoksa kaza mı?
Muhittin Böcek konuştu! Yangın sabotaj mı yoksa kaza mı?