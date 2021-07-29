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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

ASELSAN'ın geliştirdiği SANCAK sistemi ABD'yi büyüledi

ABD medyası, Türkiye'nin elektronik harpteki yeni gözdesi ASELSAN tarafından geliştirilen SANCAK sistemine geniş yer verdi.

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ABD'nin önde gelen savunma haber sitelerinden Defense News'te yayınlanan haberde aselsan tarafından geliştirilen SANCAK'ın üstün kabiliyetleri tanıtıldı.

Haberde sistemin yerden dalgalar, havadan dalgalar ve yakın mesafede dik dalgalarla hedefteki cihazların sinyalleri bozabildiği ve iletişimi karıştırabildiği bilgisine dikkat çekilirken, "Sistem yüksek frekansa sahip bu cihazlara elektronik olarak zarar verme ya da hedefi bloke etmeye odaklı. Bu şekilde hedef cihazda yanlış bilgi transferi oluşturarak dost birliklerin taktik sahada avantaj elde etmesi sağlanıyor" bilgilerine yer verildi.

Tüm sistemin tek bir araç üzerinde taşınmasından dolayı zorlu taktik sahalarda bile yüksek hareket kabiliyetine sahip olduğu ifadeleri kullanıldı.

Haberde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye ve Libya'daki harekatlarında elektronik harbi yoğun olarak kullandığı, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) elektronik harp sistemlerine entegre edilerek koordine etmesi sayesinde de bu alanda büyük başarı yakaladığının altı çizildi.

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