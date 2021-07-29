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TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan kripto para açıklaması

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan kripto para açıklaması

Kripto paralara yönelen ülkelerden biri olan Türkiye, kendi dijital parasını üretmek için geri sayıma geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, pilot uygulamanın eylül ayında başlayacağını söyledi.

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Dijital paralarla yatırım ve ticaret yapılması dünyanın gündemine yerleşti. Ekonomistler, dijital paralara herhangi bir merkeze bağlı olmadıkları ve kurallarının bulunmadığı için temkinli yaklaşılması gerektiğini savunurken bu birimlerin hayatımıza girdiğini kabul etmemiz ve kendi şartlarımızı oluşturmamız gerektiği üzerinde duruyor.

Dijital para madenciliğinin kullandığı enerjilerin çokluğu İran gibi bazı ülkelerde elektrik kesintilerine yol açsa da Hindistan gibi ülkelerde kullanılması yasaklansa da var olmaya devam edeceği çok açık.

Merkez bankaları kendi dijital para birimlerini oluşturmaya yoğunlaştı

ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası, kendi dijital para birimini oluşturmak için çalışmalara başlamış durumda. Türkiye'de de benzer bir hazırlık söz konusu. Daha önce yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından duyurulan dijital para çalışmaları ile ilgili TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, gelinen aşamayı gözler önüne serdi.

Pilot uygulama eylülde başlatılacak

Kavcıoğlu, tüm dünyanın odağında olan dijital para çalışmalarının Türkiye'nin de odağında olduğunu, "Eylül ayından sonra açıklamayı yapacağız. Çok yoğun şekilde çalışma sürüyor. Eylül ayında pilot uygulamaya başlayacağız ve onunla ilgili açıklamayı zamanı gelince yapacağız" açıklamasıyla duyurdu.

Türkiye'de daha önce oluşturulması gereken dijital para biriminin kıstaslarına göre suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında kullanımı da engellemeye yönelik özellikler üzerinde durulacak. Bu konuda oluşturulacak borsalar için sermaye şartı aranacak. Ayrıca vergi mevzuatı da şart koşulacak.

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