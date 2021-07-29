Sarıklı görüntüleri olay olan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da bir tarikat merkezindeki görüntüleriyle tartışma yaratan ve hakkında soruşturma başlatılan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın görevden alındığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tuğamiral Mehmet Sarı hakkında Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda işlemin devam ettiğine dikkat çekildi.

Kamuoyunda 'sarıklı amiral' olarak bilinen Mehmet Sarı'nın soruşturma başladıktan hemen sonra görevden alındığı bilgisi paylaşıldı.

Disiplin işlemleri devam ediyor

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, kamuoyuna 'sarıklı amiral' olarak yansıyan personele ilişkin soru üzerine, "Söz konusu personel soruşturma başlatıldıktan sonra görevinden alınmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu esasları doğrultusunda Yüksek Disiplin Kurulu işlemleri devam etmektedir." yanıtını verdi.

Görüntüler sonrası soruşturma başlatılmıştı

Tuğamiral Mehmet Sarı'nın geçtiğimiz aylarda Ankara'da bir tarikat merkezinde üniformasının üstüne giydiği cübbe ve sarıkla görüntüleri ortaya çıkmış, Sarı hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.