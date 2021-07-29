Tunus Başbakanı darbe girişiminden önce istifa etmesi için darp edilmiş

Tunus'ta görevinden azledilen Başbakan Hişam el Meşişi'nin 25 Temmuz'daki darbe girişiminden önce istifa etmesi için darp edildiği iddia edildi.

Abone ol

İngiltere merkezli yayın yapan Middle East Eye (MEE) tarafından yayımlanan David Hearst ve Faisal Edroos imzalı habere göre; Tunus'ta görevinden azledilen Başbakan Hişam el Meşişi'ye yakın bir kaynak Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan'ı azletme ve meclisin tüm yetkilerini dondurma kararından önce Kartaca Sarayı'nda yaşananlar hakkında konuştu.

Haber kaynağının aktardığı bilgilere göre 47 yaşındaki Meşişi, görevinden ayrılması için fiziksel şiddete maruz kaldı ve bunun neticesinde yüzünde darp izleri oluştu.

Darbe girişiminden sonra Meşişi'nin kameralar veya kamuoyu karşısına çıkmamasının arkasındaki nedenin de yüzündeki darp izleri olduğu belirtildi.

Söz konusu kaynak, Başbakan Meşişi'ye saldırı planında sarayın koruma görevlileri değil ordunun yer aldığını aktarırken Başbakan'ın istifaya zorlandığını kabul etmeyince darp edilmeye başlandığını iddia etti.

Ayrıca MEE'nin elde ettiği bilgilere göre darbe girişiminden önce Cumhurbaşkanı Said'in yanında operasyonun gerçekleştirilme şekli hakkında danışmanlık yapan Mısırlı güvenlik yetkilileri de bulunuyordu.

Haber sitesi, Mısırlı yetkililerin Meşişi olayında nasıl bir rol oynadıklarının ise netleşmediğini kaydetti.