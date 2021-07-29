Türkiye 29 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 261 bin 198 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 71 milyon 96 bin 95'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Temmuz 2021 Perşembe günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 463 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65.24, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 41.84 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 491 bin 931'i birinci doz, 25 milyon 970 bin 268'i ikinci doz, 4 milyon 633 bin 896'sı üçüncü doz olmak üzere toplam 71 milyon 96 bin 95'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" değerlendirmesinde bulundu.