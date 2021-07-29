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Galatasaray'a yeni transferi Cicaldau'dan kötü haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray'a yeni transferi Cicaldau'dan kötü haber

Galatasaray'ın yeni transferi Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki maçlarda görev alamayacak.

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Galatasaray'ın yeni transferi Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, eski takımı Universitatea Craiova ile UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde forma giydiği için Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile yapacağı maçlarda ve olası play-off turu mücadelesinde takım kadrosunda bulunamayacak.

Sarı-kırmızılı takımın Avrupa Ligi'nde gruplara kalması durumunda forma giyebilecek Rumen futbolcunun transferi gerçekleştirilirken de uzun vadeli planlamayla bu durum bilinerek hareket edildi.

Galatasaray, Cicaldau ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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