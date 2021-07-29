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Balıkesir ve İzmir'de ormanlara girişler yasaklandı

Balıkesir ve İzmir'de ormanlara girişler yasaklandı

Son günlerde çıkan yangınların ardından Balıkesir ve İzmir'de ormanlara girişlerin yasaklandığı açıklandı.

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BALIKESİR Valiliğinin mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışları ve ateş yakılmasını yasakladığı bildirildi. Ayrıca İzmir'de de ormanlara girişler valilik kararınca yasaklandı.

BALIKESİR Valiliğinden yapılan açıklamaya göre orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak. Buna göre mesire yerleriyle tabiat parklarının dışında ormanlara girilemeyecek. Orman alanları içinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak. Kamp yerleri hariç izin verilen mesire ve tabiat parklarında da mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek. Ormanlık alan yakınlarında yerlerde anız yakılmasına ve ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün gibi benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyecek.

Tunç Soyer duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir'de ormanlara girişlerin valilikçe yasaklandığı açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, "Ciğerlerimizi yakan yangınları büyük bir üzüntü ile takip ediyorum. İzmir'de ormanlara girişler valilikçe yasaklandı. Belediye ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız emniyetle ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ormanlarımızı birlikte koruyalım" ifadelerini kullandı.

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