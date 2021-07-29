Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Sivasspor, 3. eleme turuna yükseldi. Sivasspor, 3. eleme turunda Bate Borisov'u saf dışı bırakan Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile eşleşti.Abone ol
2. dakikada Fajr'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu takip eden Hakan Arslan'ın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
25. dakikada Hakan Arslan'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Sefa Yılmaz ceza sahasında meşin yuvarlağı istediği gibi kontrol edemeyince önemli bir fırsatı değerlendiremedi.
34. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı serbest vuruşta topa hareketlenen Henrique'nin kafasından seken meşin yuvarlağı kaleci Meira kontrol etti.
35. dakikada Sandu'nun pasında ceza alanı sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Sergiu Platica'nın sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
43. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda top direğin üstünden auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
53. dakikada Ambros'un soldan kullandığı kornerde Rozgoniuc'un ceza alanından kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
57. dakikada Fajr'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda kale alanında seken top direğin üstünden auta gitti.
61. dakikada Sandru'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
65. dakikada Sivasspor golü buldu. Uğur Çiftçi'nin soldan ceza sahasına ortasında Kayode'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0
81. dakikada Ambros'un ceza yayı civarından vuruşunda top üstten auta çıktı.
Karşılaşma Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İlk maçı da 1-0 kazanan kırmızı-beyazlılar, 3. eleme turuna yükseldi.
Sivasspor: 1 - 0 :Petrocub
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Kirill Levnikov, Egor Bolkhovitin, Andrei Vereteshkin (Rusya)
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Henrique (Dk. 84 James), Felix (Dk. 62 Koray Altınay), Sefa Yılmaz (Dk. 62 Yatabare), Kayode (Dk. 89 Ziya Erdal)
Petrocub: Meira, Potirniche, Rozgoniuc (Dk. 84 Douanla), Jardan, Revenco, Sergiu Platica, Bogaciuc, Cotogoi (Dk. 71 Gulceac), Iosipoi (Dk. 8 Sandu), Mihail Platica, Ambros (Dk. 82 Vlas)
Gol: Dk. 65 Kayode (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk.10 Sandu, Dk. 77 Bogaciuc, Dk. 82 Sergiu Platica (Petrocub), Dk. 77 Koray Altınay (Demir Grup Sivasspor)