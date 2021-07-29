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Antalya'da yangını çıkardıkları düşünülen kişilere linç girişimi

Antalya'da çıkan orman yangınlarından sorumlu tutulan kişilere vatandaşlar büyük tepki gösterip linç girişiminde bulundu.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan yangın hala söndürülemedi. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında 3 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda insan mağdur oldu.

Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken, vatandaşlar bölgeden tahliye edildi.

Antalya Karaöz’de, halkın yangını çıkardıklarından şüphelendikleri kişilerin arabasını devirdiği öğrenildi. Halk devirdikleri arabadaki kişilerin yangını başlatan teröristler olduğunu iddia ederken, Jandarma olay yerine intikal edip söz konusu kişilerin güvenliğini sağlamaya çalıştı. 

Yaşanan o anlar kameralara yansırken, jandarma ekipleri vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.

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