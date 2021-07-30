Bodrum yangını kısmen kontrol altına alındı! Alevler 5 yıldızlı lüks otele sıçradı

MUĞLA'da Marmaris'teki yangının ardından Bodrum'da da yangın çıktı. Bölgeden korkunç görüntüler gelirken, yangın daha önceki yangında yanan bir alana yapılan 5 yıldızlı lüks otele sıçradı. Bölgeden gelen son durum bilgilerine göre yangın kısmen kontrol altına alındı.

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Muğla'da Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Milas'ın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın yerine yapılan otel yanıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güvercinlik'te bir otelin tahliye edildiğini söyledi. Pakdemirli'nin bahsettiği otel, daha önceki bir yangınla kül olan orman arazisine yapılan ünlü 5 yıldızlı Titanik Otel'i olduğu öğrenildi. Otelin bahçesine ulaşan yangınlar ardından da iç bölümüne de geçti. Şu anda otelde bulunan tatilciler sahil kısmından alınarak güvenli bölgeye alınıyor.

Bodrum'daki yangında bahçesine alevler girdiği için boşaltılan Titanik otel, geçmişte orman yangını sonrası oluşan alana yapılmıştı.

Jandarma ekipleri, sahildeki tatilcileri tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırdı. Bazı tekne sahipleri, karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi. Titanic Bodrum Otel'de konaklayanlar, otelin kara yolunun etrafı yanması nedeniyle Güvercinlikli balıkçılar tarafından tahliye ediliyor.

Tekne sahipleri, otellerde kalan turistleri tahliye etti

Bazı tekne sahipleri, karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi.

Ters esen rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.