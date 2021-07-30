YÖK'ün yeni başkanı belli oldu! Prof. Dr. Erol Özvar kimdir?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar YÖK Başkanı olarak atandı. Karar resmi gazetede yayınlandı.

Abone ol

Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK) başkan değişti. YÖK Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç’ın, yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Resmi Gazetede Prof. Dr. Erol Özvar’ın ilk olarak YÖK Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildiği atama kararı ardından da Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildiği kararı yayımlandı.

Yekta Saraç Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saraç da Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereği görev süresi dolan YÖK Başkanı Mehmet Ali Yekta Saraç’ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildiği bildirildi.

Prof. Dr. Erol Özvardar kimdir?

İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Özvar, 1966'da İstanbul doğdu. 1989'da Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Özvar, aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde yer alan "Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması" kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezince 2005'te kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.

Mehmet Genç ile hazırladığı 2 ciltlik "Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler" adlı eseri 2013'te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne değer görülen Özvar, 2009-2012 arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programında ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.

Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliğinin idare kurulu üyesi olan Özvar, Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda bilim kurulu üyeliği de yaptı.

Evli olan Özvar'ın üç çocuğu bulunuyor.