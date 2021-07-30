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THY yangın bölgeleri için uçuşu olan yolculara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdı

THY yangın bölgeleri için uçuşu olan yolculara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdı

Türk Hava Yolları (THY), yangın bölgelerine (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan vatandaşlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdıklarını duyurdu.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

6 Ağustos'a kadar

Biletleme tarihi 29 Temmuz öncesi olan yolcular, 6 Ağustos'a kadar ücretsiz değişiklik ve iade hakkından yararlanabilecek.

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