Marmaris'te itfaiyecilere su taşırken yanarak öldü! Allah hayrını kabul eylesin Şahin Akdemir

MUĞLAnın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangından motosikletiyle uzaklaşırken kaza yapan bir 25 yaşındaki Şahin Akdemir alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Akdemir'in, yangına yardım etmek için motosikletiyle bölgeye gittiği ve itfaiyecilere içecek su taşıdığı öğrenildi. Şahin Akdemir, son paylaşımıyla yürekleri bir kez daha dağladı.

Marmaris'teki yangını söndürme çalışmaları sürerken İçmeler Mahallesine kadar ulaşan yangında alevlerin sıçradığı evlere de müdahale ediliyor. Marmaris yangınında gencecik bir insan alevlerin arasında kalarak feci şekilde can verdi. O gencin son paylaşımları yürekleri dağladı.

Motosikletten düştü, yanarak can verdi

Bölgede motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

İtfaiyecilere içecek su taşıyormuş!

Öte yandan, Akdemir'in hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı. Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Akdemir'in, yangına yardım etmek için motosikletiyle bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi. Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

'Yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin'

Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşım da ortaya çıktı.

Akdemir'in, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" ifadelerini kullanıyor.

Farklı bir paylaşımda ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, "Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala" diye konuşuyor.