Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için büyük yangınlar lazım

Gazeteci Can Ataklı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini bırakması için olası senaryoları anlattığı bir videosu Türkiye'de peş peşe çıkan çok sayıda yangın sonrası sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen konuşmada Can Ataklı "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Teknik açıdan darbe yapmak bana göre çok zor. Peki neler olabilir? Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük bir başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani yani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya ülkenin her tarafı neredeyse… O kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak bir sel felaketi gibi… Ama esas en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi." ifadelerini kullanmıştı.