BIST 1.391
DOLAR 8,50
EURO 10,12
ALTIN 498,91
MEDYA

Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için büyük yangınlar lazım

Gazeteci Can Ataklı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini bırakması için olası senaryoları anlattığı bir videosu Türkiye'de peş peşe çıkan çok sayıda yangın sonrası sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen konuşmada Can Ataklı "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Teknik açıdan darbe yapmak bana göre çok zor. Peki neler olabilir? Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük bir başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani yani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya ülkenin her tarafı neredeyse… O kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak bir sel felaketi gibi… Ama esas en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi." ifadelerini kullanmıştı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bu kez Marmaris'te yangın çıktı! Alevler her yeri sardı otelleri ve siteleri tehdit ediyor
Bu kez Marmaris'te yangın çıktı! Alevler her yeri sardı otelleri ve siteleri tehdit ediyor
Bir orman yangını da Kilis'te! Dumanlar gökyüzü sardı
Bir orman yangını da Kilis'te! Dumanlar gökyüzü sardı
Antalya Muğla'dan sonra Kocaeli'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Antalya Muğla'dan sonra Kocaeli'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul'da anne ve oğlu çöp kamyonu altında kaldı! Korkunç kaza kamerada
İstanbul'da anne ve oğlu çöp kamyonu altında kaldı! Korkunç kaza kamerada
İstanbul'da fenomen Meltem Demirbaş'a kaza sonrası büyük şok! Yerde yatarken...
İstanbul'da fenomen Meltem Demirbaş'a kaza sonrası büyük şok! Yerde yatarken...
Araçlarına giren yılanla Muş’tan İstanbul’a kadar seyahat ettiler
Araçlarına giren yılanla Muş’tan İstanbul’a kadar seyahat ettiler
Manavgat yangınında çiftliği yanan Tuğba Özay felç geçirdi
Manavgat yangınında çiftliği yanan Tuğba Özay felç geçirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Afgan mülteci' eleştirilerine cevap verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Afgan mülteci' eleştirilerine cevap verdi
Mehmet Ali Erbil Tv8 Paylaş Benimle'ye her şeyi itiraf etti: Üvey babam...
Mehmet Ali Erbil Tv8 Paylaş Benimle'ye her şeyi itiraf etti: Üvey babam...
Van'da vatandaşlar Meral Akşener'e isyan edip tepki gösterdi: Yani size zahmet
Van'da vatandaşlar Meral Akşener'e isyan edip tepki gösterdi: Yani size zahmet