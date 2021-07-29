Can Ataklı 'Erdoğan'ın gitmesi için büyük yangınlar lazım" demişti! İşte o olay video

MANAVGAT'ta başlayan ardından da Türkiye'nin tüm güney şeridini saran orman yangınlarının ardından gazeteci Can Ataklı’nın o skandal videosu yeniden gündem oldu. Can Ataklı, “Erdoğan’ın gitmesi için büyük yangınların olması lazım” demişti. Sosyal medyada o videoyu paylaşanlar Can Ataklı'ya "mutlu musun ormanlar yanıyor"diye soruyor...

Türkiye'de peş peşe gelen yangın haberlerinden sonra gazeteci Can Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini bırakması için olası senaryoları anlattığı bir videosu tekrar gündeme geldi. Geçtiğimiz ocak ayında Youtube kanalında yayınlanan videoda Ataklı, "Erdoğan'ın gitmesi için büyük yangınların olması lazım" cümlelerini kullanmıştı. Sosyal medyada Ataklı'nın skandal ifadelerinin yer aldığı video paylaşılmaya başlandı.

Can Ataklı skandal ifadeler kullanmıştı

Ülkeyi saran yangın felaketleri sonrası yeniden gündeme gelen o konuşmasında Can Ataklı şu skandal ifadeleri kullanmıştı: "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. (…) Darbe hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. (…) Teknik açıdan darbe yapmak bana göre çok zor. (…) Peki neler olabilir? Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. (…) Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük bir başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani yani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya ülkenin her tarafı neredeyse… O kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak bir sel felaketi gibi… Ama esas en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi."

Soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Ataklı'nın bu konuşması sonrasında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan soruşturma başlatmıştı.