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İşte Türkiye'yi ağlatan TikTok yangın videoları

Türkiye, yurdun dört bir yanında çıkan yangınların yasını tutuyor. Antalya ve Muğla'dan TikTok'a yüklenen yangın videoları izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Türkiye yanıyor, sosyal medyaya ardı ardına yüklenen videolar izleyenleri gözyaşlarına boğuyor.

Antalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti. Binlerce TikTok kullanıcısı yangın videolarını peş peşe yüklerken bazı görüntülerde kozalakların alev topuna döndüğü ve metrelerce uzağa fırladığı görülüyor.

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