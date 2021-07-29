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Muğla Milas'taki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki orman yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı.

MUĞLA Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Milas'a bağlı Güvercinlik-Kuyucak mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak mülhakatımız Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili detaylı şekilde inceleme ve delillerin araştırılmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

Öte yandan bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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