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SAĞLIK

Hayko Cepkin'den koronavirüse karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yürütülen aşılama kampanyası kapsamında müzisyen Hayko Cepkin'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen yeni tip koronavirüd (Kovid-19) aşılama kampanyası çerçevesinde hazırlanan müzisyen Hayko Cepkin'in vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Hayko Cepkin'in kamu spotunda, "Aşı; konserlere, sahalara, sinemalara, tiyatrolara, kısacası hayata açılan kapımız. Bu kapının tekrar kapanmaması ve yarınlarımızın sağlıklı olması için hepimiz aşı olmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Ayrıca videoda salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.

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