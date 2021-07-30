Bakan Çavuşoğlu'na, Dendias'tan geçmiş olsun telefonu

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Dendias, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayarak, Türkiye’nin farklı yerlerinde devam eden yangınlar için geçmiş olsun dileklerini iletti. Dendias, "ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını" ifade etti.

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Dendias telefonda görüştü.

Dendias, ülkenin farklı yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, mevkidaşına teşekkür etti.