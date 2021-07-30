BIST 1.392
DOLAR 8,48
EURO 10,08
ALTIN 498,09
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Üsküdar: Gerçek bir üniversite

Bakan Çavuşoğlu'na, Dendias'tan geçmiş olsun telefonu

Bakan Çavuşoğlu'na, Dendias'tan geçmiş olsun telefonu

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Dendias, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayarak, Türkiye’nin farklı yerlerinde devam eden yangınlar için geçmiş olsun dileklerini iletti. Dendias, "ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını" ifade etti.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Dendias telefonda görüştü.

Dendias, ülkenin farklı yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, mevkidaşına teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Covid aşısı İngiltere'de '22 milyon kişinin virüsü kapmasnı, 60 bin kişinin de ölmesini engelledi'
Covid aşısı İngiltere'de '22 milyon kişinin virüsü kapmasnı, 60 bin kişinin de ölmesini engelledi'
Ankara-Niğde otoyolu üzerinde 147 düzensiz göçmen yakalandı
Ankara-Niğde otoyolu üzerinde 147 düzensiz göçmen yakalandı
Cuma mesajları resimli kısa 2021 cuma sözleri sayfası
Cuma mesajları resimli kısa 2021 cuma sözleri sayfası
"Hava araçları kullanılmıyor" iddiası! THK: 20 hava aracı yangınlara müdahalede bulunuyor
"Hava araçları kullanılmıyor" iddiası! THK: 20 hava aracı yangınlara müdahalede bulunuyor
İstanbul'da bal arısıyla romatizma tedavisi öldürdü!
İstanbul'da bal arısıyla romatizma tedavisi öldürdü!
Katmerciler'den Kenya'ya "Hızır 4X4" ihracatı
Katmerciler'den Kenya'ya "Hızır 4X4" ihracatı
THY yangın bölgeleri için uçuşu olan yolculara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdı
THY yangın bölgeleri için uçuşu olan yolculara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdı
Marmaris'te dehşet! Yangını 2 çocuk mu çıkardı? Birçok ev küle döndü yangın sürüyor
Marmaris'te dehşet! Yangını 2 çocuk mu çıkardı? Birçok ev küle döndü yangın sürüyor
Bodrum yangını kısmen kontrol altına alındı! Alevler 5 yıldızlı lüks otele sıçradı
Bodrum yangını kısmen kontrol altına alındı! Alevler 5 yıldızlı lüks otele sıçradı
Jet Fadıl iflas etti! Fadıl Akgündüz'ün şirketi için karar çıktı binlerce mağdur var
Jet Fadıl iflas etti! Fadıl Akgündüz'ün şirketi için karar çıktı binlerce mağdur var