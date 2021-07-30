Bodrum'da ciğerler yandı! 80 hektar orman küle döndü Alevler 5 yıldızlı lüks oteli sardı

MUĞLA'da Marmaris'teki yangının ardından Bodrum-Milas sınırında da yangın çıktı. Milas'a bağlı Meşelik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bodrum'un Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerine de sirayet etti. Bölgeden gelen son dakika haberine göre; Kuyucak ve Güvercinlik'teki yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına başlarken, ilk belirlemelere göre 80 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

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Muğla Milas'a bağlı Meşelik Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum'a bağlı Güvercinlik ve Kuyucak mahallelerine de sıçrayan alevler beş yıldızlı iki otelin bahçesine kadar sirayet etti. Çam ağaçlarıyla kaplı alanda çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle kısa süre içinde oteller bölgesine yayıldı. Gece boyu süren çalışmalar sonunda yangının kontrol altına alındığı haberleri geliyor.

5 yıldızlı Titanik Otel'de büyük panik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güvercinlik'te bir otelin tahliye edildiğini söyledi. Pakdemirli'nin bahsettiği otel, daha önceki bir yangınla kül olan orman arazisine yapılan ünlü 5 yıldızlı Titanik Otel'i olduğu öğrenildi. Otelin bahçesine ulaşan yangınlar ardından da iç bölümüne de geçti. Şu anda otelde bulunan tatilciler sahil kısmından alınarak güvenli bölgeye alınıyor.

Bodrum'daki yangında bahçesine alevler girdiği için boşaltılan Titanik otel, geçmişte orman yangını sonrası oluşan alana yapılmıştı.

Başkan Aras: En büyük tesellimiz

Bodrum Belediye Bakanı Ahmet Aras bölgede incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplara şu gelişmeleri aktardı: "Yangın Kuyucak tarafında başladı ve Güvercinlik bölgesine doğru iki büyük otelimize yaklaştı. Otelin sınırlarına girdikten sonra oteller tahliye edilmeye başlandı. Ancak karayolu da yangından etkilendiği için deniz tarafından teknelerle toplam 2 bine yakın misafir Güvercinlik sahiline taşındı. Can kaybı ya da yaralanma yok. Bu bizim en büyük tesellimiz. İnşallah da olmaz."

Tekne sahipleri plajdakileri taşıdı

Kara yolunu alevlerin sarması nedeniyle plajda mahsur kalan turistlerin imdadına tur tekneleri ve bölgede balıkçılık yapanlar yetişti. Bazı tekne sahipleri gönüllü olarak otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi.

Turdayken yükselen dumanı gördüğünü ve hemen emniyet ekiplerine bilgi verdiğini ifade eden Mert Kökçü, "Ben yangın başladığı sırada turdan geliyordum. Limana geldim ve yolcularımı indirdikten sonra 'bir yardımımız dokunur mu?' diyerek tekrar otellerin olduğu yere gittim" dedi.

Herkesin seferber olduğunu anlatan Kökçü, anlatımına şöyle devam etti: "Limanla otel arasında 6- 7 kez gidip gelerek turistleri gruplar halinde güvenli bir şekilde karaya indirdik. Herhangi bir can kaybı olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şekilde ücret almadık. Herkes perişandı. Tek yol vardı ve yolun hem altı hem de üstü yandığı için yoldan da geçemediler. Bu bizim insanlık görevimiz."



Ve kontrol altına alındı

Havanın kararmasıyla hava araçlarının ara verdiği yangın söndürme çalışmalarını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi yürüttü.

Yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, 80 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı. Yangında herhangi bir ev ya da otelin zarar görmediği bildirildi.

Bölgedeki bir otelden yapılan açıklamada ise yangının otele sıçramadığı, tedbir amaçlı tahliye yapıldığı, riskin tamamen geçtiğinin yerel yetkililerce bildirilmesi durumunda otele misafirlerin tekrar kabul edileceği kaydedildi.

Köyceğiz'de yangın var

Öte yandan Muğla Köyceğiz'de dün 13.30 sıralarında makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Helikopterlerin Marmaris'teki yangın için sevk edilmesi nedeniyle alevlere ilk olarak iki arasöz ile müdahale edildi. Sarp arazideki yangına yaklaşık bir saat sonra helikopterle müdahale edildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.