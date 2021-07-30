BIST 1.389
DOLAR 8,42
EURO 10,03
ALTIN 496,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Üsküdar: Gerçek bir üniversite

Kadın işçilere mesaj atan amire Yargıtay'dan tazminat şoku

Kadın işçilere mesaj atan amire Yargıtay'dan tazminat şoku

Amir olarak çalıştığı fabrikada kadın mesai arkadaşlarını evine çağırdığı ve uygunsuz mesajlar attığı öne sürülen yönetici tazminatsız kovuldu. Davaya el atan Yargıtay, mesajların cinsel içerikli olmamasına rağmen taciz suçunu oluşturduğuna dikkat çekerek amirin tazminat alamayacağına hükmetti.

Abone ol

Çalıştığı fabrikadan kovulan amir, İş Mahkemesi’nin kapını çaldı. Haklı sebep olmaksızın davalı tarafından iş sözleşmesine son verildiğini, ödenmeyen alacaklarının bulunduğunu ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı işveren ise işyerinde amir pozisyonunda çalışan davacının, kadın çalışanlara taciz içermeyen mesajlar attığı için işten çıkarıldığını savundu. Şikayet üzerine, çalışanı işten çıkardığını öne sürdü. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.

Yargıtay'dan son nokta: Amir tazminat alamayacak
Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda, kadın işçilere uygunsuz mesaj atan amirin tazminatsız atılması gerektiğine dikkat çekildi.

Kararda şöyle denildi: “Somut olayda, davacının iş sözleşmesi davalı işveren tarafından, davacının çalıştığı projelerde farklı tarihlerde bayan mesai arkadaşlarına karşı iş ilişkisini aşan davranışlar sergilediği ortadadır. Uygunsuz saatlerde telefonla aradığı, mesaj atarak rahatsız ettiği, uygunsuz tekliflerde bulunduğu, diğer çalışanlara sinkaflı hakaret ettiği ve kendisine karşılık vermeyen bayan çalışanların vardiyalarını buna göre belirlediği anlaşılmaktadır. Bu sebeple davacının sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-(c), (d) ve (e) hükümlerine dayanılarak feshedilmiştir. Her ne kadar mahkemece davacıya isnat edilen eylemlerin bayan iş arkadaşlarına cinsel tacizde bulunma boyutunda olmadığı, herhangi bir cinsel ifade içermeyen mesaj gönderme şeklinde olduğu, tüm iddiaların soyut düzeyde kaldığı gibi bir değerlendirme yapılmışsa da; dosya içerisinde mesaj kayıtlarının bulunduğu, söz konusu mesajlarda davacının bayan iş arkadaşını evine çağırdığı, rahatsız ettiği ve taciz ettiği sabittir. Diğer bayan personelleri de taciz ettiğine dair duyumlar olduğu, taciz eyleminin gerçekleşmesi için açıkça cinsel ifadeler içermesinin gerekmediği, dolayısıyla davacının eylemlerinin haklı neden ağırlığında olduğu anlaşılmıştır. Hal böyle olunca, mahkemece davalı işverence yapılan feshin haklı olduğu gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

ÖNCEKİ HABERLER
Manavgat yangını sürerken Antalya'nın bir ilçede daha yangın çıktı! Bekir Pakdemirli son durumu açıkladı
Manavgat yangını sürerken Antalya'nın bir ilçede daha yangın çıktı! Bekir Pakdemirli son durumu açıkladı
Savunması 'pes' dedirtti! 'Baldızımın soluna 3 el ateş ettim sağındaki...'
Savunması 'pes' dedirtti! 'Baldızımın soluna 3 el ateş ettim sağındaki...'
Okulların açılması için 15 gün çok kritik! Acun Ilıcalı aşılıları Survivor'a götürsün
Okulların açılması için 15 gün çok kritik! Acun Ilıcalı aşılıları Survivor'a götürsün
Cübbeli Ahmet Hoca'dan yangın açıklaması: Tekbir yangınları söndürür
Cübbeli Ahmet Hoca'dan yangın açıklaması: Tekbir yangınları söndürür
Yekta Saraç kimdir aslen nereli Cumhurbaşkanı Başdanışmanı kaç yaşında?
Yekta Saraç kimdir aslen nereli Cumhurbaşkanı Başdanışmanı kaç yaşında?
Manisa'da gönül ilişkisi olan kadını öldürdü: Eşim mesajları görünce...
Manisa'da gönül ilişkisi olan kadını öldürdü: Eşim mesajları görünce...
Beşiktaş'ın transferi Valentina Rosier İstanbul'da
Beşiktaş'ın transferi Valentina Rosier İstanbul'da
Fahrettin Altun paylaştı! 63 yangının 43'ü kontrol altına alındı
Fahrettin Altun paylaştı! 63 yangının 43'ü kontrol altına alındı
Bodrum'da ciğerler yandı! 80 hektar orman küle döndü Alevler 5 yıldızlı lüks oteli sardı
Bodrum'da ciğerler yandı! 80 hektar orman küle döndü Alevler 5 yıldızlı lüks oteli sardı
Bakan Çavuşoğlu'na, Dendias'tan geçmiş olsun telefonu
Bakan Çavuşoğlu'na, Dendias'tan geçmiş olsun telefonu