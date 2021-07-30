Son dakika PKK'ya Kuzey Irak'ta hava harekatı: Onlarca hedef imha edildi

MSB'den son dakika yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendi, 40'a yakın hedef imha edildi" denildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı başarılı operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Kuzey Irak'a yeni bir hava harekatı düzenlendi.

Dün gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere dün harekat düzenlendiğini duyurdu.

40’a yakın hedefin imha edildi

Bakanlık, hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40’a yakın hedefin imha edildigini açkıladı.

Açıklamada, ülkenin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edileği vurgulandı.