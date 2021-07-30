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ABD Başkanı Joe Biden kesenin ağzını açtı aşı olanlara 100 dolar ödeme

ABD Başkanı Joe Biden kesenin ağzını açtı aşı olanlara 100 dolar ödeme

ABD Başkanı Joe Biden, corona virüsü varyantlarına karşı adeta savaş açtı. Aşı olanlara teşvik için 100 dolar teşvik ödemesi ve memurlara aşı zorunluğu masada.

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Dünya genelinde 4 milyonu aşkın insanın ölümüne yol açan corona virüsü salgını ortaya çıkan yeni varyantlarla yayılmaya devam ederken, hastalığın en çok etkilediği ülkelerin başında gelen ABD’de kritik bir karar alındı. Ocak ayında göreve geldiğinden bu yana en büyük önceliğini corona virüsüyle mücadele ve aşılamaya veren ABD Başkanı Joe Biden, Delta varyantına karşı aşılama oranını artırabilmek için harekete geçti.

Yardım paketini kullanın

Geçtiğimiz aylarda Kongre’den 1.9 milyar dolarlık corona virüsü yardım paketini geçiren Joe Biden, bu paranın aşı teşviki için kullanılmasını istedi. Eyaletlere çağrı yapan Başkan Biden, aşı olan herkese 100 dolar ödeme yapılmasını istedi. Biden, “Tüm eyaletlere ve valilere aldıkları fonları kullanmaları çağrısı yapıyorum. Tamamen aşılanan herkese 100 dolar verilecek. Halihazırda aşılanmış olanlar için bu durum biraz haksızlık gibi görünebilir ancak eğer teşvikler virüsü yenmemize yardımcı olacaksa, bunu kullanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Aşı durumu kanıtlanacak

ABD Başkanı Biden’ın varyantlara karşı attığı adımlar bununla da sınırlı kalmadı. Ülkede özel şirketlerin çalışanları için aşılanma şartı getirmesine benzer bir adım da Biden yönetiminden geldi. Federal Hükümet çalışanlarının aşı durumlarını kanıtlamak zorunda olduğunu belirten Biden, “Her çalışanın aşı durumu sorulacak. Aşı olmayan kişiler nerede çalışırsa çalışsın zorunlu olarak maske takacak. Haftada bir veya iki kez test yaptıracak, sosyal mesafeye daha çok dikkat edecek ve iş için seyahat etmesi yasaklanacak” dedi.

Öte yandan Biden, askeri personel için de aşının zorunlu tutulmasına ilişkin yetkililerle görüştüğünü ve bu kapsamda bir plan oluşturulmasını istediğini söyledi.

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