Marmaris'te yangın! Sabah acı görüntü ortaya çıktı: Küle dönen ormanlar görüntülendi
MARMARİS'te orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Geceyi alevlerin yükselişiyle geçiren ilçede İçmeler mahallesi ve çevresindeki yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda dün saat 13:05 sıralarında yangın çıktı. Bölgedeki bazı oteller, tedbir amaçlı boşaltıldı. Bazı vatandaşlar sahilde toplandı.
Sahile kadar gelen dumanların arasında vatandaşların endişeli bekleyişi gün boyunca devam etti.
Ormanlık alanlardan yükselen alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Bazı vatandaşlar, felaket anlarını telefonlarıyla kaydetti. Yangının oluşturduğu tahribat sabah olduğunda ortaya çıktı.
İlçede dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ederken İçmeler mahallesi ve çevresindeki yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi.
İşte ortaya çıkan acı görüntüler...