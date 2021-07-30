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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu programını iptal etti yangın bölgelerine gidiyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu programını iptal etti yangın bölgelerine gidiyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün katılacağı cenaze töreninin ardından İstanbul programını iptal etti yangın bölgelerine gidiyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya ve Muğla’ya giderek orman yangınından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu, Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in annesi Nermin Güneş için düzenlenecek cenaze töreninin ardından İstanbul'daki programını iptal ederek sırasıyla Manavgat, Marmaris ve Bodrum'a gidecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.

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