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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon! 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon! 6 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 8 ilçede belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi.

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