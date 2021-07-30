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Zonguldak'ta dayısının cenazesi için gittiği köyde kalp krizi geçirip öldü

Zonguldak'ta dayısının cenazesi için gittiği köyde kalp krizi geçirip öldü

ZONGULDAK'ta, dayısının cenazesine gelen Cansev Süzer, (40) babaevinde kalp krizi geçirdi. Kalbi duran 2 çocuk annesi genç kadın, hayata döndürüldü ancak sonrasında acı haber geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Çorlu'da yaşayan iki çocuk annesi 40 yaşındaki Cansev Süzer, 4 gün önce ölen dayısının cenazesine katılmak için köye geldi. İlçeye bağlı Kışla köyünde bulunan baba evine gelen genç kadın Süzer, odasına geçerken ailesine nefesinin kesildiğini söyleyerek yardım istedi.

Kızlarının yere yığıldığını gören aile 112 Acil Servis arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadına ilk müdahaleyi yaparak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran Süzer'e hastanede şok yapılarak hayata geri döndürüldü.

Durumu kritik olduğu için ambulans ile Zonguldak'a sevk edilirken yolda tekrar kalbi duran genç kadın hayata tutunamadı. Dayısının cenazesine gelen Cansev Süzer için 4 gün sonra ikinci acıyı yaşayan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Süzer'in cenazesi cuma namazından sonra Kışla köyü aile mezarlığına defnedilecek.

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