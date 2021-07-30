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Suçüstü yakalanmıştı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Polatlı yangınına ilişkin açıklama

Suçüstü yakalanmıştı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Polatlı yangınına ilişkin açıklama

ANKARA'da, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları, tel örgülerin dışından tutuşturarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi suç üstü yakalanmıştı. Başsavcılıktan gözaltına alınan şüpheliye yönelik açıklama geldi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlı 58. Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarındaki yangına ilişkin gözaltına alınan şüphelinin, terör örgütü bağlantısına yönelik herhangi bir delil elde edilemediğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, önceki gün çıkan Polatlı'daki yangına ilişkin Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için gerekli inceleme ve tetkik işlemleri yapılmaktadır. Öte yandan şüpheli hakkında terör örgütü bağlantısı olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilememiştir." ifadelerine yer verildi.

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