Dolar sert çakıldı! Düşüşün sebebi ne ? İşte güncel döviz fiyatları

Güne 8,50'nin altında başlayan dolar 8,43'e kadar geriledi. Dolardaki düşüşte Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sıkı para politikası ve enflasyon açıklamaları etkili oldu. İşte güncel döviz fiyatları...

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sunumu esnasında 8.56 olan dolar, 8.50'ye geriledi. Öğleden sonra da 8.48'e kadar düştü. Dolar yeni güne ise 8.47 liradan başlayarak 8,43'e seviyelerine indi.

Yıl sonu enflasyon tahmini güncellendi

Kavcıoğlu sıkı para politikasına devam edileceğini ve faizin enflasyonun üzerinde kalmaya devam edeceğini vurguladı. Bunun yanında yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e güncellediklerini duyurdu.

Yakın zamanda faiz indirimi olmayaca

Bu açıklamalar yakın zamanda bir faiz indirimi olmayacağı şeklinde değerlendirildiği için kurdaki düşüşe katkıda bulundu.

Dolar endeksinde gerileme

Dolar ise Fed'in varlık alım programında değişikliğe gitmemesi sebebiyle genel olarak zayıfladı. Dolar endeksi 1 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bunların yanında Avrupa'nın ardından Asya'da da koronavirüs vakalarındaki artış piyasalarda endişeyle takip edilmeye başlandı. Japonya'da salgınla mücadele için 4 bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Güncel döviz fiyatları

Piyasalarda dolar/TL alış fiyatı 8,4418 lira alış fiyatı, 8,4505 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 10,0688 lira alış fiyatı, 10,0803 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

İngiliz Sterlini ise alış fiyatı 11,7936 TL'den, satış fiyatı ise 11,8074 TL'den işlem görüyor.