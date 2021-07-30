MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı ile ilgili söylentilere cevap verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın parçalanacağı ile ilgili haberlere cevap verdi.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı "Milli bir duruş" olarak nitelendirdi. "İttifakımız 2053 ve 2071 vizyonunun altyapısını adım adım kuracaktır" dedi.

Türkgün Gazetesi'ne konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın dağılacağı söylentilerine tepki gösterdi.

"Cumhur İttifakı Türk Milletinin ittifakıdır. Camdan vazo değil ki çatlamaya müsait olsun" ifadelerini kullandı.

"Çılgın Türkler seferde"

Türkiye'nin Cumhur İttifakı'na ihtiyacı olduğunu belirten Bahçeli, kurulan ittifakın sadece bir seçim ittifakı olmadığını vurgulayarak, "Kimse boş hayale kapılmasın" dedi.

MHP lideri, Cumhur İttifakı'nın Türk milletini küresel bir güç haline getirecek 2053 ve 2071 vizyonunun altyapısını kuracağını ifade ederek, "Çılgın Türkler seferde. 2023'te cumhurun zaferini yaşayacağız" diye konuştu.

Cumhur İttifakıyla alakalı muhalif medyada çıkan “Çatladı, çatlıyor” türü haberlerin hiçbir ciddiyeti olmadığının altını çizen MHP Lideri Devlet Bahçeli, “İttifak, camdan vazo değil ki çatlamaya müsait olsun” dedi. Bahçeli, ittifakın ne kadar süreceği ile ilgili soruya ise, “Millet nereye ve ne zamana kadar devam etmesini istiyorsa o zamana kadar” sözleriyle yanıt verdi.



Bizim ittifakımızda şahsi çıkarlar değil milletin çıkarları esastır, ana eksendir. İkbal hesapları değil istikbal hedefimiz, istiklal haysiyetimiz ittifak irademizde belirleyicidir. Şunu bilhassa ifade etmeye mecburum ki, Cumhur İttifakı 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında, ülkemizin maruz kaldığı çok çetin, çok cepheli saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucudur. Cumhur İttifakı’nda çatlak, kırık, sökük, defo arayanlar; 15 Temmuz’a tiyatro, kontrollü darbe diyen işbirlikçilerdir.

Cumhur İttifakı ne zamana kadar devam edecek?

“Biz millet ne diyor ona bakarız” diyen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye’nin şartları, milli güvenliği, milli bekası, istikrarı ve demokratik normalleşmesi neyi gerektiriyorsa onu yaparız. Cumhur İttifakı tarihin doğru yerinde, doğru şekilde, doğru zamanlamayla durmaktır. Bu duruş geleceği imar ve ihya edecektir. Bundan en küçük şüphem yoktur.