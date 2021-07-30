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Alişan'ın yeğeni Ozan Tektaş kimdir neden öldü kaç yaşındaydı?

Alişan'ın yeğeni Ozan Tektaş kimdir neden öldü kaç yaşındaydı?

Kardeş acısı yaşayan şarkıcı Alişan bir şok da kuzeni Ozan Tektaş'ın ölümü ile yaşadı. Evinin kapısını açmaya çalışırken beyin kanaması geçiren Ozan Tektaş merak konusu oldu. Peki kimdir Ozan Tektaş, kaç yaşında öldü, ölüm sebebi nedir? Alişan'ın yeğeni Ozan Tektaş evli mi?

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Ozan Tektaş kimdir, neden öldü sorusu merak konusu oldu. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümü ile yıkılan şarkıcı Alişan'a bir şok da kuzeninden geldi. 41 yaşındaki kuzeni beyin kanaması geçirerek vefat etti. Bu üzücü haberin ardından Ozan Tektaş kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. 

Ozan Tektaş kimdir: Uçankuş'un haberine göre; beyin kanamasından dolayı hayatını kaybeden Alişan'ın 41 yaşındaki yeğeni Ozan Tektaş evinin kapısını açmaya çalışırken düştü.

Ozan Tektaş'ın, vefat eden Selçuk Tektaş ile de arasının çok iyi olduğu öğrenildi.

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