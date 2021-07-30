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Alperen Şengün 2021 NBA draftında 16. sıradan seçildi yeni takımı belli oldu

Alperen Şengün 2021 NBA draftında 16. sıradan seçildi yeni takımı belli oldu

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021 draftında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sırada seçilirken, oyuncunun haklarını ise Houston Rockets aldı.

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Bu yılki NBA seçmeleri, Brooklyn'deki Barclays Center'da gerçekleştirildi. Geçen sezon Beşiktaş Icrypex'te sergilediği performansla dikkati çeken Alperen Şengün, ilk turda draft edildi. Oklahoma City Thunder'ın draft hakkını alan Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü tercih etti.

Genç basketbolcu, seçildikten sonra ceketinin içerisindeki Türk bayrağını gösterdi. Draftın ardından açıklamada bulunan 19 yaşındaki Alperen, bir an önce NBA maçlarının başlamasını beklediğini ve efsane oyuncularla sahaya çıkmak istediğini belirtti.

İlk sıra Cade Cunningham'ın

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Detroit Pistons, tercihini Amerikan Üniversitelerarası Basketbol Ligi'nde Oklahoma State Cowboys forması giyen 19 yaşındaki oyun kurucu Cade Cunningham'dan yana kullandı. 2,03 metre boyundaki Cunningham, üniversite kariyerini 20,1 sayı ve 6,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercihi yapan Houston Rockets, 19 yaşındaki ABD'li şutör Jalen Green'i seçti. Üçüncü sıradan seçilen isim ise Cleveland Cavaliers'ın tercih ettiği 20 yaşındaki ABD'li pivot Evan Mobley oldu.

2021 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:

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