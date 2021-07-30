Ziya Selçuk istifa mı etti Resmi Gazete haberi yalanladı yeni bilgi geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dün gece istifa ettiği ve bu istifanın kabul edildiği iddiası gündem oldu. Koronavirüs süreci boyunca okullar ile ilgili süreci iyi yönetemediği için eleştirilen Ziya Selçuk gerçekten istifa etti mi, 30 Temmuz Resmi Gazete haberi yalanladı.

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Ziya Selçuk istifa mı etti haberi günün konusu oldu. Sosyal medyada Ziya Selçuk'un süreci iyi yönetemediği için istifa ettiği ve bu istifanın kabul edildiği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından birçok vatandaş gerçekten Milli Eğitim Bakanı Ziya selçuk'un istifa edip etmediği araştırmaya başladı. Sözcü Yazarı Sultan Uçar’ın sosyal medyadan attığı ‘MEB Ziya Selçuk’un istifa ettiği ve bu istifasının da kabul edilerek, kesinleştiği bilgisi geldi’ mesajı sonrasında vatandaşlar ‘Ziya Selçuk istifa mı etti’ sorusuna cevap arıyor. İşte sosyal medyanın gündeminde Ziya Selçuk’un istifasına dair son dakika gelişmeleri…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, dün akşam saatlerinde istifa ettiği ve istifasının kabul edildiği haberleri vardı. Koronavirüs süreci boyunca okullar hakkında çok eleştirilen Ziya Selçuk’un, istifa kararı aldığı öne sürülmüştü. Sözcü Yazarı Sultan Uçar’ın sosyal medyadan attığı ‘MEB Ziya Selçuk’un istifa ettiği ve bu istifasının da kabul edilerek, kesinleştiği bilgisi geldi’ mesajı sonrasında vatandaşlar ‘Ziya Selçuk istifa mı etti’ sorusuna cevap arıyo

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifa ettiği haberleri sonrası herkes Resmi Gazete’yi bekledi. 30 Temmuz 2021 tarihli yayımlanan Resmi Gazete’de Ziya Selçuk’un istifası yer almadı. Yani Ziya Selçuk istifa etti söylentileri asılsız çıktı.

Barış Pehlivan ne demişti: Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan 6 Temmuz 2021'de Bakan Selçuk için istifasının cebinde olduğunu iddia etmişti.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kulaktan kulağa, hemen her bakanlıktaki usulsüzlükler yayılıyor. “Bu bakan artık kesin gider” deniliyor. Öyle ki bir bakanın, istifa mektubu cebinde gezdiği söyleniyor. O ki ilk göreve geldiğinde bazı kesimler umutlanmıştı. Hani kökenden AKP’li değil ya, “yanlışlara müdahale eder” denildi. İllüzyon bozuldu; o geldi, tarikat müritlerini çocukların sınıflarına soktu. Evet, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u yazıyorum.

Ziya Selçuk kimdir: Yeni sistemin Milli Eğitim Bakanı seçilen Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayarak Gelişim Psikolojisi alanında da yüksek lisans yapmıştır.

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında doktorasını tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi’nde görev alan Selçuk, doçent ve profesör unvanlarını almıştır.

TED Üniversitesi’nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Ziya Selçuk, birçok özel eğitim kurumunun kuruluşunda yer almış ve müfredat reformunda da başarılar elde etmiştir. 2003-2008 yıllarında

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme ve mizaç konularında çeşitli araştırmaları vardır. Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi Üyesi olan Selçuk, 3 çocuk babasıdır.