BIST 1.382
DOLAR 8,41
EURO 10,02
ALTIN 494,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Üsküdar: Gerçek bir üniversite

Bombalı saldırı hazırlığındaki terörist Mardin'de yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bombalı saldırı hazırlığındaki terörist Mardin'de yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubunun yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandığını açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin-Kızıltepe yolunda Mardin Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, dün akşam uygulama sırasında durdurdukları bir araçta arama gerçekleştirdi.

Aramada, araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı ve telefon düzenekli yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK mensubu Mardin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı
Mısır'da 24 İhvan mensubuna daha idam kararı!
Mısır'da 24 İhvan mensubuna daha idam kararı!
Türkiye'de aşısız dolaşan göçmenler ne olacak?
Türkiye'de aşısız dolaşan göçmenler ne olacak?
Meryem Boz kimdir yaşı kaç Meryem Boz evli mi eşi kimdir?
Meryem Boz kimdir yaşı kaç Meryem Boz evli mi eşi kimdir?
Alperen Şengün 2021 NBA draftında 16. sıradan seçildi yeni takımı belli oldu
Alperen Şengün 2021 NBA draftında 16. sıradan seçildi yeni takımı belli oldu
Yangınların nedenini araştıracaklar! Özel ekip kuruldu
Yangınların nedenini araştıracaklar! Özel ekip kuruldu
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması! Uçabilecek durumda değiller
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması! Uçabilecek durumda değiller
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması! Uçabilecek durumda değiller
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması! Uçabilecek durumda değiller
Dolar sert çakıldı! Düşüşün sebebi ne ? İşte güncel döviz fiyatları
Dolar sert çakıldı! Düşüşün sebebi ne ? İşte güncel döviz fiyatları
MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı ile ilgili söylentilere cevap verdi
MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı ile ilgili söylentilere cevap verdi