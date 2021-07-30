BIST 1.382
DOLAR 8,41
EURO 10,02
ALTIN 494,95
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Üsküdar: Gerçek bir üniversite

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'de sendika üyesi işçi sayısının 2 milyonu aştığını bildirdi.

Abone ol

Bilgin, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan işçi sendikalarının istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2021 Temmuz ayı istatistiklerine göre, sendikalaşma oranının yüzde 14,13 olarak gerçekleştiğini belirtti.

"Sendikaya üye işçi sayısı 2 milyonu aştı." ifadesini kullanan Bilgin, 2021 Ocak ayına kıyasla sendika üyesi işçi sayısının 54 bin 209 kişi arttığını bildirdi.

Bilgin, bu yıl Temmuz döneminde toplam işçi sendika sayısının 206 olduğunu ve 2021 Ocak ayında barajı geçen sendikaların tamamının iş kolu barajını da geçtiğini aktardı. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 6 yeni sendika kurulduğunu bildiren Bakan Bilgin, yüzde 1'lik iş kolu barajını aşan işçi sendikası sayısının ise 54'e ulaştığını kaydetti.

İşçi sendika ve konfederasyonlarının çalışma hayatının önemli paydaşlarından olduğuna işaret eden Bilgin, "Çalışma hayatında sosyal diyaloğun sağlanmasına, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan işçilerimizin sendikalaşmasına önem veriyoruz. Ülkemizin ekonomisinin yapı taşlarını oluşturan işçilerimizin sendikalaşma oranının daha yüksek seviyelere ulaşmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mısır'da 24 İhvan mensubuna daha idam kararı!
Mısır'da 24 İhvan mensubuna daha idam kararı!
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış! işte ifadeleri: 'Kitap yakıyorduk alev bir anda çoğaldı'
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış! işte ifadeleri: 'Kitap yakıyorduk alev bir anda çoğaldı'
Meryem Boz kimdir yaşı kaç Meryem Boz evli mi eşi kimdir?
Meryem Boz kimdir yaşı kaç Meryem Boz evli mi eşi kimdir?
Ziya Selçuk istifa mı etti Resmi Gazete haberi yalanladı yeni bilgi geldi
Ziya Selçuk istifa mı etti Resmi Gazete haberi yalanladı yeni bilgi geldi
Yangınların nedenini araştıracaklar! Özel ekip kuruldu
Yangınların nedenini araştıracaklar! Özel ekip kuruldu
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması! Uçabilecek durumda değiller
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması! Uçabilecek durumda değiller
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması! Uçabilecek durumda değiller
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması! Uçabilecek durumda değiller
Dolar sert çakıldı! Düşüşün sebebi ne ? İşte güncel döviz fiyatları
Dolar sert çakıldı! Düşüşün sebebi ne ? İşte güncel döviz fiyatları
MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı ile ilgili söylentilere cevap verdi
MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı ile ilgili söylentilere cevap verdi
6 bin TL’ye çalışacak eleman bulamıyorlar: Elazığ’da halk bize kızıyor
6 bin TL’ye çalışacak eleman bulamıyorlar: Elazığ’da halk bize kızıyor