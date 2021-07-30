BIST 1.382
DOLAR 8,41
EURO 10,02
ALTIN 494,95
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Üsküdar: Gerçek bir üniversite

Mısır'da 24 İhvan mensubuna daha idam kararı!

Mısır'da 24 İhvan mensubuna daha idam kararı!

Darbeci Sisi'nin mahkemeleri, iki ayrı davada yargılanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı mensubu 24 kişi hakkında idam kararı verdi.

Abone ol

Mısır Mahkemesi, iki ayrı davada yargılanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı mensubu 24 kişi hakkında idam kararı verdi. İdam cezası verilenler arasında Müslüman Kardeşler Şura Meclisi üyelerinden Muhammed Suveyda'nın bulunduğu belirtildi. Mısır medyasında yer alan habere göre, Beheira Valiliği'ndeki Damanhour Ceza Mahkemesi, 2015 yılında Rashid Merkezinde bir polis otobüsüne yapılan saldırıya ilişkin açılan davada 16 kişiye idam cezası verdi.

Sanıkların silah ve patlayıcı bulundurmak, 3 polisi kasten öldürmek ve bir terör örgütünü finanse etmekle suçlandığı belirtildi. Aynı mahkeme, Dillingat şehrinde Aralık 2014'te bir polisin öldürülmesiyle ilgili görülen davada ise 8 kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Öte yandan Mısır makamları, ülkeyi bir yıl boyunca yöneten Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik darbenin ardından "Müslüman Kardeşler"i 2013'te "terör örgütü" olarak sınıflandırmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış! işte ifadeleri: 'Kitap yakıyorduk alev bir anda çoğaldı'
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış! işte ifadeleri: 'Kitap yakıyorduk alev bir anda çoğaldı'
Türkiye'de aşısız dolaşan göçmenler ne olacak?
Türkiye'de aşısız dolaşan göçmenler ne olacak?
Ziya Selçuk istifa mı etti Resmi Gazete haberi yalanladı yeni bilgi geldi
Ziya Selçuk istifa mı etti Resmi Gazete haberi yalanladı yeni bilgi geldi
Alperen Şengün 2021 NBA draftında 16. sıradan seçildi yeni takımı belli oldu
Alperen Şengün 2021 NBA draftında 16. sıradan seçildi yeni takımı belli oldu
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması! Uçabilecek durumda değiller
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması! Uçabilecek durumda değiller
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması! Uçabilecek durumda değiller
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması! Uçabilecek durumda değiller
Dolar sert çakıldı! Düşüşün sebebi ne ? İşte güncel döviz fiyatları
Dolar sert çakıldı! Düşüşün sebebi ne ? İşte güncel döviz fiyatları
MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı ile ilgili söylentilere cevap verdi
MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı ile ilgili söylentilere cevap verdi
6 bin TL’ye çalışacak eleman bulamıyorlar: Elazığ’da halk bize kızıyor
6 bin TL’ye çalışacak eleman bulamıyorlar: Elazığ’da halk bize kızıyor
Aliyev'den Erdoğan'a orman yangınlarında ölenler için taziye mesajı
Aliyev'den Erdoğan'a orman yangınlarında ölenler için taziye mesajı