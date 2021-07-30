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Aksaray'da sadece hava almak istemişti! Her şey bir anda oldu: Yere çakıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aksaray'da sadece hava almak istemişti! Her şey bir anda oldu: Yere çakıldı

AKSARAY'da hava almak için çıktığı 2. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düşen kişi yaralandı.

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Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 1406 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı İpekdal Apartmanının 2. katında bulunan evinin balkonuna hava almak için çıkan astım hastası Oruç K. (41) balkon demirine yaklaştığı esnada dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düştü. Düşme sonucu kafasında ve kolunda kırıklar oluşan Oruç K. ağır yaralandı. Durumu fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen Oruç K. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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