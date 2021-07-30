Adana'da dehşet saçıp kanlar içinde bıraktı: Bugün çıldırdı, kızım kaçmasa...
ADANA'da 17 yaşındaki G.C.Ç.'nin babasıyla kavgası kanlı bitti. Kavganın nedeni ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bağımlı G.C.Ç. (17) nişanlısı tarafından terk edildi.
Bunun üzerine G.C.Ç. Mersin’de yaşayan nişanlısıyla konuşmak için babası Gökhan Çelik’ten sabah saatlerinde 150 lira para istedi.
Babası da 70 lira verince aralarında tartışma çıktı. G.C.Ç. babasından ısrarla 150 lira vermesini isteyince baba ile oğul arasındaki tartışma tabancalı kavgaya dönüştü.
Babasından parayı alamayan genç ona tabanca doğrultunca araya Mustafa Doğan girdi