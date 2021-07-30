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Adana'da dehşet saçıp kanlar içinde bıraktı: Bugün çıldırdı, kızım kaçmasa...

İhlas Haber Ajansı
Adana'da dehşet saçıp kanlar içinde bıraktı: Bugün çıldırdı, kızım kaçmasa...

ADANA'da 17 yaşındaki G.C.Ç.'nin babasıyla kavgası kanlı bitti. Kavganın nedeni ortaya çıktı.

Adana'da dehşet saçıp kanlar içinde bıraktı: Bugün çıldırdı, kızım kaçmasa...

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bağımlı G.C.Ç. (17) nişanlısı tarafından terk edildi. 

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Adana'da dehşet saçıp kanlar içinde bıraktı: Bugün çıldırdı, kızım kaçmasa...

Bunun üzerine G.C.Ç. Mersin’de yaşayan nişanlısıyla konuşmak için babası Gökhan Çelik’ten sabah saatlerinde 150 lira para istedi.

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Adana'da dehşet saçıp kanlar içinde bıraktı: Bugün çıldırdı, kızım kaçmasa...

Babası da 70 lira verince aralarında tartışma çıktı. G.C.Ç. babasından ısrarla 150 lira vermesini isteyince baba ile oğul arasındaki tartışma tabancalı kavgaya dönüştü.

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Adana'da dehşet saçıp kanlar içinde bıraktı: Bugün çıldırdı, kızım kaçmasa...

Babasından parayı alamayan genç ona tabanca doğrultunca araya Mustafa Doğan girdi

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