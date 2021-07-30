Gurbetçiler Edirne'ye can suyu oldu

Kurban Bayramı tatili ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için gelen ve tatilin ardından yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçiler, Edirne'de yaptıkları alışverişle kent ekonomisini hareketlendirdi.

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Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giren gurbetçiler, memleketlerine gitmeden önce Edirne'de mola verip, alışveriş yapıyor.

İznini tamamlayıp yaşamlarını sürdürdükleri ülkelere gitmek için dönüş yoluna geçen gurbetçiler de Edirne'de alışveriş yapıp, Türkiye'ye veda ediyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, AA muhabirine, gurbetçilerin yaptıkları alışverişle Edirne esnafına büyük katkı sağladığını söyledi.

Gurbetçilerin yeme içme dışında uzun yoldan geldikleri için konaklama ihtiyaçlarını da Edirne'de karşıladığını ifade eden Zıpkınkurt, önceden direkt otoban üzerinden memleketine giden gurbetçilerin şimdi kente gelerek alışveriş yaptıklarını belirtti.

Zıpkınkurt, "Son iki yılda Kapıkule'den yurda giriş yapan gurbetçi sayısı arttı. Gurbetçileri en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Esnafa dil kursları verildi, broşürler bastırıldı. Misafirlerimize de şehrimizi tanıtıcı broşürler veriyoruz. İyi geri dönüşler alıyoruz. Hem gurbetçilerimiz hem esnafımız mutlu." dedi.

"Esnafımız gurbetçilerin şehrimizden mutlu ayrılmaları için çaba gösteriyor"

Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış da gurbetçilerin kent ekonomisine hareketlilik getirdiğini belirtti.

Gurbetçilerin büyük bölümünün kentte mola verip alışveriş yaptıktan sonra yollarına devam ettiğini anlatan Sanış, gurbetçilerin kentten mutlu ayrıldığını aktardı.

Sanış, "Koronavirüs nedeniyle uzun dönem dükkan açamayan esnafımız gurbetçilerin şehrimizden mutlu ayrılmaları için çaba gösteriyor." diye konuştu.

Almanya'dan Edirne'ye gelen Rafet Köşe ise memleketi Sivas'a gitmeden önce ailesiyle tava ciğer yediğini söyledi.

Köşe, "İlk başta ciğer ziyafetine geliyoruz. Vakit buldukça çarşı merkezini geziyoruz. Esnafa katkımız olsun isteriz. İstirahat ettikten sonra Sivas'a ve Erzincan'a gideceğiz." ifadelerini kullandı.